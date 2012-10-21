Российские оппозиционеры собирались проводить свою деятельность в Украине

{1-}Украинская организация "Боротьба" может выступить главным информатором для СМИ о "репрессиях" на российское оппозиционное движение "Левый фронт", пишет "Сегодня".



Кооринатор украинского движения «Боротьба» Сергей Киричук рассказал об их взаимодействии с российскими коллегами из «Левого фронта», а также подробности похищения в Киеве Леонида Развозжаева.

По его информации от источников из России, "Леонида похитили в Киеве российские спецслужбы. Он уже доставен в Москву и арестован на 48 часов", - говорит Киричук. Эту информацию подтвердил и депутат Госдумы от "Справедливой России" Илья Пономарев, помощником которого является Развозжаев.

По его словам Киричука, «Боротьба» и «Левый фронт» после Марша миллионов, который прошел в российской столице 6 мая, подписали соглашение о том, что если на Сергея Удальцова и его соратников усилятся репрессии, то российская оппозиция частично переедет в Киев, а «Боротьба» выступит для общественности как главный информатор.

Киричук рассказал, что соглашение было подписано весной, а СМИ об этом были уведомлены лишь в сентябре. Координатор «Боротьбы» мотивировал запоздалый пресс-релиз тем, что в разглашении информации ранее не было необходимости. Однако добавил, что все это время они активно сотрудничали с «Левым фронтом» - обменивались опытом и визитами. На вопрос приезжали ли в Киев Удальцов и Развозжаев летом или осенью этого года, а также что представлял собой обмен опытом, Киричук рассказывать отказался.

Отметим, «Боротьба» - это общественное движение, которые выступало, в частности, против нового Трудового кодекса. В ближайшее время планируется создание одноименной партии. Сам Киричук баллотируется в нардепы по одну из столичных округов.

Напомним, Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело против Леонида Развозжаева после того как на российском канале НТВ был показан фильм «Анатомия протеста-2», где якобы Развозжаев, оппозиционер Сергей Удальцов (его на днях задержали, а потом выпустили на подписку) и грузинский военный чиновник Гиви Таргамадзе обсуждают организацию массовых беспорядков в России для захвата власти. В разговоре собеседники уточняют, что неплохо бы начать с Калининграда, Москвы и Владивостока.

фото: borotba.org

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