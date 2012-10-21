Кастро опроверг слухи о своей болезни и появился на публике

{1-} Лидер кубинской революции Фидель Кастро впервые за несколько месяцев появился на публике. Об этом рассказал представитель отеля, где остановился Кастро.
По словам коммерческого директора отеля Nacional в Гаване Ямилы Фастер (Yamila Fuster), Кастро в субботу днем прибыл на автомобиле к зданию отеля, сопровождая "своего гостя из Венесуэлы". После того, как его спутник вышел, Кастро остановился и побеседовал со служащими отеля, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.
Как отмечают СМИ, появление бывшего кубинского лидера на публике рассеяло недавние слухи о его плохом здоровье.
Напомним, 19 октября, в СМИ появилась информация об ухудшении здоровья 86-летнего Кастро, однако 19 октября родная сестра Фиделя Кастро Хуанита опровергла эти "абсурдные", по ее словам, слухи.
Как писали издания, лидер кубинской революции Фидель Кастро перенес кровоизлияние в мозг и практически не в состоянии принимать пищу и говорить. Он даже перестал узнавать людей. Об этом сказал врач из Венесуэлы Хосе Маркина.
По словам медика, в таком состоянии 86-летний Кастро может прожить еще несколько недель, но вряд ли он когда-либо появится на публике
Фидель Кастро занимал пост первого секретаря ЦК кубинской компартии с октября 1965 года - с момента ее основания. В конце марта 2011 года Фидель заявил, что не руководит партией с 2006 года, когда по состоянию здоровья был вынужден отказаться от всех своих постов. Ранее Кастро сообщил, что "временно передает" полномочия первого секретаря компартии, главнокомандующего кубинскими вооруженными силами, а также председателя госсовета и совета министров Кубы своему брату и соратнику Раулю Кастро.
фото; видео: .vesti.ru
Новости по теме
Фидель Кастро опроверг слухи о том, что он умирает
Фидель Кастро перенес инсульт и никого не узнает – западные СМИ
У Фиделя Кастро умерла сестра