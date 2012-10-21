Задержанного в Киеве российского оппозиционера доставили в Москву

{1-}Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов сообщил журналистам, что его соратника и помощника депутата Ильи Пономарева Леонида Развозжаева доставили из Киева в Москву.

Оппозиционер не уточнил источник этой информации. По мнению Удальцова, Развозжаев был задержан незаконно, пишет Интерфакс.

Депутат от Справедливой России Илья Пономарев написал в своем твиттере, что его помощник уже задержан и находится в Москве. Он, как и Удальцов, не раскрыл свой источник. "Да, у меня есть такая информация. Кто его доставил в Москву, это большой вопрос. Я пытался с ним связаться, но его телефон выключен", - пояснил Пономарев.



Информацию о том, что Развозжаева доставили в Москву и скоро будут пытаться арестовать, подтвердил и источники российских изданий, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Следственный комитет объявил Развозжаева в федеральный розыск, так как он является подозреваемым в подготовке массовых беспорядков. Дело в отношении Развозжаева и его соратников было возбуждено после того, как телеканал НТВ показал фильм "Анатомия протеста - 2".

Константин Лебедев, также упоминаемый в фильме, был арестован Басманным судом на срок до 16 декабря, а Сергей Удальцов дал подписку о невыезде.

Напомним, 20 октября российские оппозиционеры сообщили о том, что Развозжаева похитили в Киеве российские спецслужбы. По словам Пономарева, его помощника задержали на выходе из здания Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Киеве. Эту же информацию подтверждает пресс-служба украинского объединения левых Боротьба.

Развозжаев, по данным оппозиции, успел подать заявление о предоставлении ему политического убежища. Таким образом, законным путем выдать его России было нельзя, отметил Удальцов в разговоре с журналистами.

Официального подтверждения ни пропажи Развозжаева в Киеве, ни его задержания в Москве нет.

Напомним, следственный комитет РФ подозревает Развозжаева в подготовке массовых беспорядков, о которых рассказывалось в фильме "Анатомия протеста - 2". Накануне он был объявлен в федеральный розыск.

Фигурантами дела о приготовлении к организации массовых беспорядков, возбужденному по фактам из фильма телеканала НТВ, стали Сергей Удальцов, его соратник Константин Лебедев и Леонид Развозжаев. Первый находится под подпиской о невыезде, второй был арестован судом до 16 декабря, однако в субботу адвокат сообщил о его пропаже из СИЗО.

В фильме утверждали, что Удальцов, Лебедев и Развозжаев строили планы по захвату власти в ряде российских городов и якобы для этого встречались с грузинским политиком Гиви Таргамадзе. На суде сотрудник НТВ заявлял, что получил видеозапись этих переговоров на улице от неизвестного.

фото: Левый Фронт - Пенза

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