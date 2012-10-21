Первое заседание в новом грузинском парламенте началось со скандала

{1-}В Грузии начал работу новый парламент страны 8 созыва, сформированный по результатам выборов 1 октября.

Парламентское большинство, представляющее коалицию "Грузинская мечта", не встало при появлении президента Грузии Михаила Саакашвили в зале заседаний и не встретило его аплодисментами. Депутаты остались на своих местах не аплодировали Саакашвили и после того, как он закончил свою приветственную речь, в которой, подчеркивая разногласия между его партией и победившей на выборах коалицией, призывал обе силы к конструктивному сотрудничеству в важнейших для страны вопросах. передает "Интерфакс".



По словам представителей коалиции "Грузинская мечта", таким образом они выразили протест против авторитарного режима Саакашвили. Аплодисментами президента встретили только представители партии "Единое национальное движение".

Позже, комментируя поведение коллег из парламентского большинства, они напомнили, что Саакашвили остается президентом Грузии и к нему следует относиться должным образом.

Первое заседание парламента Грузии нового созыва проходит в парламентской столице страны Кутаиси в Западной Грузии в воскресенье.

Парламент должен переехать туда из Тбилиси в соответствии с президентским планом децентрализации органов власти. Новые власти заявляют о своем нежелании заседать в Кутаиси, поскольку в построенном для парламента стеклянном здании, по словам представителей победившей коалиции, продолжаются строительные работы, к тому же нет условий для временного проживания депутатов.

Напомним, на выборах 1 октября в Грузии победила оппозиционная коалиция "Грузинская мечта" во главе с кандидатом на пост премьер-министра Бидзиной Иванишвили. Президент Саакашвили признал поражение своей партии "Единое национальное движение" и заявил о переходе в оппозицию. В новом парламенте 85 мест принадлежит "Грузинской мечте", 65 - бывшей правящей партии.

Фото: parliament.ge

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