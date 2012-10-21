ЕС для Украины лучше, чем Таможенный союз - экс-премьер Канады

{1-}В Канаде особую важность придают зоне свободной торговли между Киевом и Брюсселем, и считают, что Украине выгоднее ЗСТ с ЕС, чем Таможенный союз с Россией. Об этом заявила бывший премьер-министр Канады, глава международного консультативного Совета украинского Фонда Эффективного управления Ким Кэмпбелл.



Отвечая на соответствующий вопрос Кэмбелл сказала: "Да, лучше, потому что Россия не налагает обязательств в отношении политических стандартов к Украине. Страна, которая хочет войти в ЕС, получает кнут и пряник - другими словами, должно быть имплементировано европейское законодательство, проведены очень трудные реформы", - добавила она, передает Интерфакс-Украина.



Экс-премьер Канады придает зоне свободной торговли между Киевом и Брюсселем особую важность.

"Вопрос заключается в том, будет ли оно (Соглашения об ассоциации , которое включает в себя зону свободной торговли) подписано, и будет оно имплементировано или нет. Это представляет для Украины чрезвычайную важность. Украина может отождествлять себя с Европой и иметь хорошие отношения с Россией. Соглашение о Зоне свободной торговли с Европой исключает, вероятно, Таможенный союз с Россией. Но это не исключает возможность иметь хорошие отношения с Россией", - подчеркнула она.



В этой связи политик отметила, что "однажды хотела бы видеть Украину членом ЕС".



"Но для этого нужно пройти долгий путь, провести многие изменения. Но я буду приветствовать сотрудничество с ЕС и надеюсь, что соглашение о зоне свободной торговли будет продвигаться вперед, потому что я думаю, что это будет движущей силой для проведения реформ, изменений и политического развития в Украине", - подчеркнула она.



Ранее, Премьер Николай Азаров заявил, что присоединение к Таможенному союзу позволит снизить цену на российский газ для Украины до 160 долл. за 1 тыс. куб.

Фото debaty.org

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