Александр Ефремов: «Будет закрыта сессия или нет – не играет никакой роли»

В интервью «Главреду» о том, почему сегодня «регионалы» разблокируют трибуну Верховной Рады,

будет ли закрыта парламентская сессия и ждать ли проведения внеочередных сессий ВР до конца лета, рассказал глава Регламентного комитета парламента, заместитель главы фракции Партии регионов Александр Ефремов.



Александр Сергеевич, каким образом разрабатывалась повестка дня сегодняшнего пленарного заседания Верховной Рады?



Мы понимаем, что в конце месяца, 30-го или 31 числа, УЕФА проведет специальное заседание, на котором будет принято решение относительно городов, принимающих чемпионат Европы по футболу 2012 года. И если мы к этому моменту не примем соответствующие законодательные нормы, дающие возможность этим городам провести необходимую работу, и не выделим на это средства, то УЕФА может просто лишить Украину права принимать Евро. Мы никогда не работали по принципу «чем хуже, тем лучше», поэтому в порядке исключения поддержим этот закон и проголосуем за него. Более того, мы и раньше голосовали за него, потому что речь идет о международных обязательствах Украины.



Второй вопрос касается выборов президента, потому что выборы уже назначены на 17 января, а еще никто не может понять, сколько будет длиться кампания – 90 дней или 120. Если наши специалисты вместе со специалистами из других политических сил, представленных в парламенте, найдут понимание по внесенным в закон изменениям в целом, значит, мы поддержим эти изменения. Если нет – мы проголосуем только за сокращение кампании до 90 дней, потому что в условиях кризиса проводить кампанию на протяжении 120 дней – это слишком расточительно.



Что касается третьего вопроса, о рекапитализации банков, то мне надо увидеть окончательный вариант этого законопроекта, я ознакомлюсь с ним сегодня утром. Но если он направлен на то, чтобы не было проблем в финансовой сфере нашего государства, мы увидим, что в этом плане предлагаются правильные механизмы и в нем нет никаких подводных камней, то мы не будем мешать правительству в этом вопросе.



Кто был непосредственным инициатором проведения заседания именно сегодня – БЮТ или все-таки «Регионы»?



Это бютовцы подали 150 подписей. Поэтому, с формальной точки зрения, это их инициатива.



Но перед этим, очевидно, происходили какие-то согласования?



Согласования по этим законопроектам были и ранее. Мы ведь их приняли, мы за них голосовали. К примеру, законопроекты по Евро и по президентским выборам будут голосоваться во втором чтении.



Изменилась ли ваша позиция относительно инициированного вашей же фракцией вопроса о повышении социальных стандартов?



То, что правительство должно отдать бедным людям потерянное ими из-за его ошибочных действий, остается нашим основным требованием. В любом государстве бедным слоям населения компенсируют их потери по крайней мере на уровне инфляции. Поэтому эти наши требования остаются неизменными, и мы будем настаивать, чтобы другая сторона их тоже поддержала. Хотя в результате сегодняшнего заседания рабочей группы (по доработке законопроекта о повышении социальных стандартов. – Ред.) мы понимаем, что ни правительство, ни его представители в коалиции пока не намерены голосовать по этому законопроекту.



Существует ли вероятность того, что Партия регионов инициирует еще одно внеочередное заседание Рады, на котором будет настаивать на принятии своего закона?



Дело в том, что если коалиция собирает внеочередное заседание, значит, у нее есть соответствующие голоса под это заседание. Нам для того, чтобы собрать заседание, тоже необходимо иметь голоса для голосований. Поэтому, я думаю, коалиция будет делать все возможное для того, чтобы мы эту сессию не собрали. Но они ошибаются. Все равно рано или поздно, в сентябре месяце, мы начнем новую сессию с того же требования.



Эта передышка, которую они сами для себя хотят сделать в летний период: мол, утвердим эти первоочередные законы, а дальше посмотрим – не пройдет. Даже если учесть, что у нас нет голосов и мы, естественно, не сможем провести внеочередное заседание, то с 1 сентября мы восстановим свои требования.



А до сентября вы считаете, что смысла настаивать на своих требованиях нет?



А до сентября – в зависимости от действий коалиции и, прежде всего, правительства. Если правительство будет делать что-то антизаконное или же, с нашей точки зрения, вызывающее чрезвычайную ситуацию, то у нас есть необходимое количество собранных подписей, мы готовы проводить заседание в рабочем режиме еженедельно.



Можно ли говорить о таком негласном компромиссе: якобы коалиция отказывается от педалирования кадровых вопросов в обмен на то, что оппозиция не настаивает на том, чтобы до сентября рассматривался ее социальный законопроект?



Я не думаю, что здесь есть какой-то компромисс. Здесь речь идет о других вещах. Коалиция может поставить ряд вопросов – к примеру, о выделении средств «Нафтогазу Украины» или Вячеслав Кириленко, например, вернется к своей вечной долгоиграющей теме депутатской неприкосновенности и так далее. Но они прекрасно понимают, что есть вопросы, по которым мы можем найти компромисс и под это разблокировать работу Верховной Рады, а есть вопросы, которые для нас не представляют особого интереса и, естественно, мы на это не пойдем.



Кстати, о неприкосновенности. Владимир Литвин говорил, что «казус Лозинского» даст депутатам повод для того, чтобы вернуться к этому вопросу и внести соответствующие изменения в Конституцию хотя бы в первом чтении…



Вы же понимаете, что это скорее популизм. Если анализировать «казус Лозинского», то он еще раз подтвердил, что если депутат нарушает закон и все об этом говорят, то у зала нет проблем с тем, чтобы лишить такого депутата либо неприкосновенности, либо мандата. Фактически неприкосновенность депутата не является тем условием, которое защищает его от ответственности за преступления.



Но неприкосновенность дает защиту от произвола власти, и это надо тоже понимать. Тот же Литвин, когда был в оппозиции, все время кричал, что за ним ведется негласное наблюдение, его телефоны прослушиваются. А когда он пересел в кресло спикера, то начал немножко другие песни петь. Он должен быть более последовательным в этих вопросах.



Далее – почему они не голосовали за законопроект, который мы в свое время подали на рассмотрение зала? Мы предлагали поставить всех в равные условия – и судей, и Президента, и депутатов Верховной Рады. Тогда они говорили, что одним можно давать неприкосновенность, а другим – нет. А мы еще год назад предлагали всех поставить в одинаковые условия.



Каковы шансы того, что сегодня парламентская сессия будет закрыта?



Знаете, это не играет никакой принципиальной роли. Будет закрыта сессия или нет – это лишь формальность. От этого зависит лишь то, что потом нужно будет созывать дополнительное внеочередное заседание в рамках нынешней сессии либо же надо будет созывать внеочередное сессионное заседание, если эту сессию таки закроют. А оба этих собрания созываются практически по одной регламентной процедуре.



Вопрос по процедуре назначения сегодняшнего пленарного заседания. Вчера в секретариат парламента были переданы подписи для его проведения. Не слишком ли быстро назначается заседание, уже на сегодняшний вечер?



Я уже говорил с представителями секретариата парламента о том, что это не должно войти в традицию. У нас сейчас работа в регионах. Многие депутаты разъехались и работают там. Но только потому, что мы заранее предупредили своих депутатов, чтобы они были готовы к внеочередному заседанию, мы сегодня не апеллируем по данному вопросу.



Я сейчас нахожусь в Луганской области. Мне надо тысячу километров проехать, чтобы добраться до Киева. Хорошо, что сегодня утром есть самолет и я могу вылететь вовремя. А если бы я находился на севере области и мне надо было бы еще 300 километров ехать? Это чисто технические вопросы.



Поэтому спикеру и дается три дня для созыва внеочередного заседания. Он имеет право созывать сессию в рамках трех дней, юридически вроде его нельзя упрекнуть в такой спешке, но есть же и моральные принципы... Если хотят, чтобы кто-то на сессию просто не успел, то так и надо говорить. Это уже больше попахивает провокацией.



Второй момент. Сегодня, в рамках кризисной ситуации, представители БЮТ проводят свой юбилейный съезд. Почему они хотят провести заседание именно сегодня? Потому что все их депутаты будут в Киеве. Чтоб лишний раз не беспокоить своих депутатов, они в рамках съезда и хотят провести парламентское заседание.



Не опасаетесь ли вы, что в августе БЮТ соберет подписи для внеочередной сессии или внеочередного заседания, Литвин так же, как и сейчас, назначит собрание на следующее утро, и там будут проголосованы, например, принципиальные для коалиции кадровые вопросы?



В этом плане мы ничего не опасаемся. Единственное, что если Литвин будет действовать таким образом, то это может плохо закончиться для него. Думаю, что он будет идти по согласованному графику.



В данном случае заседание назначено на сегодняшний день лишь потому, что мы сами подтвердили, что готовы принять в нем участие. Не думаю, что Владимир Литвин будет заниматься таки вещами.