Египет заблокировал счета экс-премьера страны

{1-}Власти Египта 21 октября арестовали имущество бывшего премьер-министра Ахмеда Шафика и трех его дочерей. Предлогом для вынесения соответствующего судебного постановления стало подозрение, что Шафик нажил свою собственность незаконным путем, сообщил представитель египетского министерства юстиции .

Египетское управление по борьбе с коррупцией распорядилось заморозить все счета бывшего премьер-министра страны Ахмеда Шафика и членов его семьи.



Это решение, по его словам, принято после рассмотрения управлением данных о финансовых средствах и собственности семьи Ахмеда Шафика, которые не соответствуют их легальным доходам, передает РИА Новости.



Ахмед Шафик - бывший премьер-министр Египта (с января по март 2011 года), последний глава кабинета при экс-президенте Хосни Мубараке. Ранее занимал пост министра гражданской авиации (2002-2012), был командующим ВВС Египта (1996-2002). В 2012 году выступал кандидатом на выборах президента Египта, но проиграл их представителю исламского движения "Братья-мусульмане" Мохаммеду Мурси, отстав от него всего на несколько процентов голосов.



Помимо замораживания средств семьи Шафика во всех египетских банках, имена экс-премьера и его детей внесены в списки лиц, которым запрещен выезд из страны, а при въезде в Египет они должны быть немедленно задержаны.



Первое слушание в каирском суде по обвинениям экс-премьера назначено на 2 декабря нынешнего года. В настоящее время Ахмед Шафик вместе с семьей проживает в ОАЭ, куда он выехал в июне сразу же после поражения на президентских выборах.

Фото polittech.org

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