Обама и Ромни к выборам могут насобирать по миллиарду долларов

{1-}Скорость с которой кандидаты в президенты США Барак Обама и Митт Ромни собирают средства, позволяет предположить, что к финишу предвыборной гонки оба придут с суммой в 1 миллиард долларов каждый.



По данным вашингтонской газеты Politico, проанализировавшей данные Федеральной избирательной комиссии США, на данный момент штаб Обамы собрал 969 миллионов долларов, штаб Ромни - 919 миллионов. При этом скорость сбора средств у Ромни, опирающегося преимущественно на сверхбогатых спонсоров, последние месяцы выше, что позволяет обоим кандидатам рассчитывать на итоговую цифру в миллиард, пишет РИА Новости.



В 2008 году Обама собрал 750 миллионов долларов, что на тот момент было абсолютным рекордом для американских предвыборных кампаний.

Ранее сообщалось, что миллиардер Джордж Сорос пожертвовал на избирательную кампанию президента США Барака Обамы миллион долларов.

Фото korrespondent.net

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