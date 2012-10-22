Во Львове помолились "за честные выборы"

В воскресенье, 21 октября, во Львове на площади перед памятником Тарасу Шевченко состоялся экуменический молебен «За честные выборы», в котором участвовало около 4 тысяч человек.

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Как сообщает zaxid.net, в молебне приняли участие священники разных конфессий, представители местных ячеек всех основных политических партий и общественных организаций, мэр Львова Андрей Садовый, депутаты горсовета, кандидаты в народные депутаты Украины и жители города. Собрание проходило без какой-либо партийной символики.

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Мэр Львова Андрей Садовый заявил в своей речи, что все львовяне должны принять участие в голосовании на парламентских выборах и тем самым показать пример всей Украине.



«Каждый из нас имеет свою христианскую и человеческую обязанность, – прийти на выборы и проголосовать, – заявил Садовый. – Я не призываю голосовать за ту или иную партию, за того или иного кандидата. Нет совершенных партий, кандидатов. Но я убежден, что каждый львовянин будет голосовать за те политические силы, которые стоят за демократию в нашем государстве».



Напомним, выборы в Верховную Раду Украины состоятся 28 октября.

Ранее сообщалось, что Генсек Совета Европы Ягланд Торбьерн заявил: «есть опасность того, что эти выборы не будут признаны честными и свободными»

Фото zaxid.net

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