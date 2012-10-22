Сегодня последний день, когда в списки избирателей можно внести изменения

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В понедельник, 22 октября, заканчивается срок внесения изменения в избирательные списки.

В соответствии с избирательным законодательством Украины, сегодня еще можно будет проверить правильность списков на избирательных участках и внести необходимые изменения без обращения в суд, сообщает Центризбирком.

Это последний день, когда можно будет внести свою фамилию в список без судебного решения и подать заявление в участковую избирательную комиссию за границей относительно неточностей в предыдущем списке избирателей.

Напомним, выборы в Верховную Раду Украины пройдут 22 октября.

Как ранее писал Главред, есть время и у тех, кто желает голосовать на дому, но не написал соответствующего заявления.

Кроме того, 22 октября – последний день завтра и для тех, кто желает обратиться с мотивированным заявлением об изменении места голосования без изменения избирательного адреса.

Ранее ЦИК сообщала, что изменить место голосования можно лишь в пределах избирательного округа.

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