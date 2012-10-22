В Иордании раскрыли заговор Аль-Каиды по убийству дипломатов

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В Иордании раскрыта и обезврежена группировка Аль-Каиды, готовившая в Аммане серию террористических актов. Арестованы 11 боевиков.
Планировалось проведение взрывов в торговых центрах и жилых районах, убийства западных дипломатов и иностранных граждан, сообщает НБН со ссылкой на зарубежные СМИ.
Арестованные заранее были взяты спецслужбами на особый контроль. Преступники готовились к нападениям и ввозили оружие и взрывчатку из Сирии, пользуясь неразберихой в стране.
Боевики планировали теракты с применением заминированных автомобилей и огнестрельного оружия.
Планы по проведению терактов разрабатывались с июня 2012 года.
Как ранее писал Главред, в Алжире 15 октября правительственными войсками убит Булем Бека – один из лидеров боевиков Аль-Каиды.
По данным властей, Булем Бека отвечал за взаимодействие группировок Аль-Каиды в странах Магриба, включая Мали, Мавританию и Нигер.
Как сообщают военные, личность Булема Бека, также известного как Халед эль Миг, подтвердили члены его семьи, которые забрали тело убитого.
фото: securitylab.ru/
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