В Иордании раскрыли заговор Аль-Каиды по убийству дипломатов

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В Иордании раскрыта и обезврежена группировка Аль-Каиды, готовившая в Аммане серию террористических актов. Арестованы 11 боевиков.

Планировалось проведение взрывов в торговых центрах и жилых районах, убийства западных дипломатов и иностранных граждан, сообщает НБН со ссылкой на зарубежные СМИ.

Арестованные заранее были взяты спецслужбами на особый контроль. Преступники готовились к нападениям и ввозили оружие и взрывчатку из Сирии, пользуясь неразберихой в стране.

Боевики планировали теракты с применением заминированных автомобилей и огнестрельного оружия.

Планы по проведению терактов разрабатывались с июня 2012 года.

Как ранее писал Главред, в Алжире 15 октября правительственными войсками убит Булем Бека – один из лидеров боевиков Аль-Каиды.

По данным властей, Булем Бека отвечал за взаимодействие группировок Аль-Каиды в странах Магриба, включая Мали, Мавританию и Нигер.

Как сообщают военные, личность Булема Бека, также известного как Халед эль Миг, подтвердили члены его семьи, которые забрали тело убитого.

фото: securitylab.ru/

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