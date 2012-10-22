СМИ узнали о том, как идут газовые переговоры Украины и России

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В ходе сегодняшнего визита Президента Виктора Януковича в Москву и его встречи с Президентом Владимиром Путиным будут обсуждаться вопросы по газу.

Между тем, по информации КоммерсантЪ.Украина, конкретные договоренности в сфере поставки и транзита газа в ходе встречи 22 октября вряд ли будут достигнуты.

По информации источников издания, решение этих вопросов может быть достигнуто в ходе государственного визита Януковича в Россию, запланированного на ноябрь этого года.

Неготовность договора к подписанию признали и в Кремле, констатировав 21 октября "ряд расхождений в подходах по некоторым аспектам газовой темы — таким, в частности, как ценообразование и объем закупаемого Украиной газа".

В то же время, главы внешнеполитических ведомств двух государств накануне визита заявили о его важности и взаимной инициативе сторон в проведении сегодняшней встречи.

"График у нас весьма насыщенный — за последние полгода президенты встречались уже дважды (в Ялте в июле и в Cочи в августе. — Ред.). И мы не хотим терять темп",— отметил 19 октября в Киеве глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Главная тема (встречи президентов. — Ред.) — взаимодействие в торгово-экономической сфере. Будет обсуждаться и газовый вопрос",— заявил в тот же день министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

Напомним, в сообщении Кремля решение спора о цене газа упомянуто в связке с проблематикой освоения структуры Палласа — нефтегазоносной площади, разработка которой может начаться после завершения делимитации морской границы. Не исключено, что это станет одним из элементов компромисса.

Как ранее писал Главред, вечером 21 октября в Кремле уточнили, что планируется обсудить возможности "подготовки нового, полномасштабного договора о расширении сотрудничества в газовой сфере", а также перспективу "совместного освоения структуры Палласа, расположенной на шельфе Черного моря".

фото: president.gov.ua/

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