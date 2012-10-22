Если предвыборные обещания не выполнят, будет лучше – эксперты

{1-}

Если любая партия в случае своей победы на парламентских выборах действительно выполнит свои экономические предвыборные обещания, это грозит необратимыми последствиями уже через 5 лет.

Профессиональные экономисты доказали, что если предвыборные лозунги партий – лидеров нынешней избирательной гонки оживут, то в 2017 году украинцам будет несладко, сообщает ТСН.

Журналисты предложили экспертам-экономистам представить какой будет жизнь через 5 лет при условии выполнения предвыборных обещаний любой из лидирующих партий.

Партия регионов подняла пенсию на 20% от прожиточного минимума. На 2012 год это было плюс 430 гривен. Не обошли и врачей с учителями. Дети начали рождаться активнее, потому что помощь тоже подняли. В каждой школе есть интернет, а интернатов стало меньше

Партия пообещала и сделала: за последние пять лет зарплата поднялась до 8 тысяч. Правда никто не интересовался одной цифрой в программе партии: ВВП поднялось всего на 5%. Формула проста: высокая зарплата плюс низкий ВВП инфляция равна 15% в год. Если же уменьшать цены административным путем, это приведет к появлению дефицита.

Победа объединенной оппозиции обрадовала бизнес. По всей стране открылись единые окна. Получить справку или документ – дело нескольких минут. Сразу после выборов отменили Налоговый кодекс и повысили пенсии.

Однако повышение пенсий и зарплат создало дыру в бюджете. Снижение единого соцвзноса оставило казну без десятков миллиардов гривен. А обещанный запрет на повышение тарифов ЖКХ во-первых оттолкнул от нас международные финансовые фонды, во-вторых еще более усугубил коммунальные проблемы.

Виталий Кличко после победы УДАРа почистил штат чиновников, уменьшил число льготников и получателей субсидий. Страну накрыла волна протестов недовольных, а поддержать безработных было нечем. Ведь он понизил единый социальный взнос, что логично привело к бюджетным потерям.

Победители из ВО "Свободы" уставили страну ветряными мельницами и солнечными батареями. Семьи живут в экологических домах со счетчиками на воду. Правда, в бюджете по-прежнему нет денег для модернизации коммунальных сетей, особенно после отмены НДС, который давал треть поступлений в бюджет. Сельское хозяйство продолжает стагнировать, продолжает испытывать проблемы с привлечением ресурсов, не имеет четкого собственника на землю. А мечта о том, что мы будем производить 100 миллионов тонн зерна остается далекой мечтой.

В первые же год "правления" КПУ Верховная Рада приняла закон о возвращении в госсобственность всех предприятий. Коммунисты взяли под контроль ценообразование и вернулись к плановой экономики. Экономисты считают, что в такую страну инвесторам вкладывать деньги будет неинтересно.

Кроме того, государственный контроль цен привел к опустошению магазинов. Большую часть продуктов питания можно купить на черном рынке. Также коммунисты всех обеспечили всех бесплатным обучением и местом работы. Поэтому теперь все работают, хоть и за копейки. Специалисты считают, что вернуть стопроцентное трудоустройство, как в СССР – это утопическая идея, потому что если у человека нет страха потери работы, он теряет стимул, чтобы работать.

Как ранее писал Главред, 22 октября заканчивается срок внесения изменения в избирательные списки. В соответствии с избирательным законодательством Украины, сегодня еще можно будет проверить правильность списков на избирательных участках и внести необходимые изменения без обращения в суд. Это последний день, когда можно будет внести свою фамилию в список без судебного решения и подать заявление в участковую избирательную комиссию за границей относительно неточностей в предыдущем списке избирателей.

Напомним, выборы в Верховную Раду Украины пройдут 28 октября.

Новости по теме:

Тигипко рассказал о преимуществах Партии регионов

Что предлагает Украине объединенная оппозиция

Кличко о коалиции в новой Раде: победу не празднуют до боя

«Батькiвщина» и «Свобода» подписали соглашение о коалиции

КПУ: объединенная оппозиция украла у нас идею по вопросу национализации