Тягнибок: людей придется выводить на улицы

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Если результаты выборов в Верховную Раду попытаются фальсифицировать, людей придется выводить на улицы, но Майдан собирается не по желанию политиков, а по желанию общества.

Об этом лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявил в интервью КоммерсантЪ.Украина.

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«На участках будут народные депутаты, под участками — куча народа, наблюдатели смогут выйти к народу и рассказать о фальсификациях, и все это будет записываться на видео... Поэтому мы и говорим: на тех участках, куда будут подходить люди, можно минимизировать массовые фальсификации. Мы еще это не обсудили детально, но было бы неплохо призвать людей и на Софийскую площадь, где будет штаб оппозиции, и под Центризбирком через несколько дней после выборов. Но то, что нам нужно будет выводить людей на улицы, ни у кого не вызывает сомнений», – уверен политик.

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В то же время, оппозиционер уверен, что новый Майдан не соберется по желанию политиков.

«Я его (Майдан.– Ред.) не исключаю. Новый Майдан по желанию Тягныбока или Яценюка не состоится. Он состоится только по желанию общества. Если власть общество достанет, то оно выйдет на улицы. А наше дело, как людей, понимающих, что и как делать, вовремя возглавить процесс и направить его», резюмировал лидер «Свободы».

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Как ранее писал Главред, активисты ВО «Свобода» создают спецотряды для защиты результатов выборов на участках.

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