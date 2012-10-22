Осужденных Pussy Riot отправили в разные колонии

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Участницы панк-группы Pussy Riot Мария Алехина и Надежда Толоконникова, осужденные на два года, этапированы в колонии.
Как стало известно, девушек направили для отбывания наказания в разные колонии, сообщает ВВС.
Мария Алехина отправлена в колонию в Пермском крае, сообщила ее адвокат Виолетта Волкова в своем микроблоге в Twitter.
Как сообщил Петр Верзилов, муж другой осужденной – Надежды Толоконниковой – она этапирована в Мордовию.
Напомним, 18 октября Хамовнический суд Москвы вернул защите участниц панк-молебна ходатайство об отсрочке исполнения приговора. Алехина и Толоконникова просили отсрочить им исполнение приговора до тех пор, пока их детям не исполнится по 14 лет.
Как ранее писал Главред, участницы панк-группы Pussy Riot Толоконникова, Алехина, а также Екатерина Самуцевич в августе были осуждены на два года колонии за акцию в храме Христа Спасителя.
В октябре суд заменил Самуцевич реальный срок на условный, сочтя ее участие в акции несущественным.
Фото: EPA / UPG
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