Осужденных Pussy Riot отправили в разные колонии

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Участницы панк-группы Pussy Riot Мария Алехина и Надежда Толоконникова, осужденные на два года, этапированы в колонии.

Как стало известно, девушек направили для отбывания наказания в разные колонии, сообщает ВВС.

Мария Алехина отправлена в колонию в Пермском крае, сообщила ее адвокат Виолетта Волкова в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщил Петр Верзилов, муж другой осужденной – Надежды Толоконниковой – она этапирована в Мордовию.

Напомним, 18 октября Хамовнический суд Москвы вернул защите участниц панк-молебна ходатайство об отсрочке исполнения приговора. Алехина и Толоконникова просили отсрочить им исполнение приговора до тех пор, пока их детям не исполнится по 14 лет.

Как ранее писал Главред, участницы панк-группы Pussy Riot Толоконникова, Алехина, а также Екатерина Самуцевич в августе были осуждены на два года колонии за акцию в храме Христа Спасителя.

В октябре суд заменил Самуцевич реальный срок на условный, сочтя ее участие в акции несущественным.

Фото: EPA / UPG

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