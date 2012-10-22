Похищенный российский оппозиционер оказался за решеткой в Москве

Российский оппозиционер Леонид Развозжаев, которого похитили в Киеве в пятницу, в воскресенье, 21 октября, оказался в Москве и был арестован.

Об этом со ссылкой на координатора левого движения «Борьба» Сергея Киричука сообщает «Украинская правда».

Басманный суд назначил Развозжаеву меру пресечения - заключение на протяжении двух месяцев.

«Леонид был похищен в центре Киева российскими спецслужбами. Вывезенный на частном самолете на территорию России. Об этом мне известно из достоверных источников в России», - сказал Киричук.

«После того, как он был похищен в Киеве, его пытали, о чем он рассказал, когда его выводили из Басманного суда, который назначил ему меру пресечения - 2 месяца», - добавил Киричук.

Судебное заседание в Басманном суде происходило без адвоката. На видео, которое сняли журналисты, Развожаева выводили из здания Басманного суда.

«Скажите, что меня пытали, обещали убить. Двое суток меня пытали. Похитили в Украине», - успел сказать Развозжаев.

«Он будет находиться в СИЗО, я не могу точно сказать в каком именно, но скорее всего, это будет Лефортово, где содержатся государственные преступники», - сказал Киричук.

Ранее «Главред» сообщал, что в пятницу, 19 октября, Развозжаев был схвачен людьми в черном и посажен в машину в Киеве возле Управления по делам беженцев во время того, как он узнавал о возможности политического убежища. Перед этим он был объявлен в федеральный розыск в России.

Дело было возбуждено 17 октября относительно координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, его помощника Константина Лебедева, а также помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева Развозжаева по факту подготовки к организации массовых волнений. Поводом послужили результаты проверки сведений, изложенных в фильме «Анатомия протеста-2», показанном на НТВ 5 октября.

фото: pravda.com.ua

Новости по теме:

Российские оппозиционеры собирались проводить свою деятельность в Украине

Задержанного в Киеве российского оппозиционера доставили в Москве

Российские оппозиционеры собирались проводить свою деятельность в Украине

В Киеве похищен российский оппозиционер – правозащитники

Удальцову грозит 10 лет тюрьмы за подготовку «захвата власти»