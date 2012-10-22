Тюремщики решили, что Тимошенко будет голосовать в больнице

{1-} Осужденная экс-премьер Юлия Тимошенко будет голосовать на избирательном участке ЦКБ №5 в Харькове. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря пенитенциарной службы в Харьковской области Оксану Бабаеву сообщает «Сегодня».

«По последним данным, Юлия Владимировна будет голосовать в больнице», — отметила Бабаева.

Ранее, правда, пресс-служба ЦИК сообщила, что Юлия Владимировна должна голосовать в Качановской колонии, поскольку «в данный момент Тимошенко находится в избирательных списках по месту исполнения наказания».

По словам Бабаевой, информации о том, будут ли в неделю перед выборами переводить Тимошенко в колонию, пока нет: «Об этом все молчат, и вряд ли за следующие семь дней что-то изменится».

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Ранее «Главред» сообщал, что в пятницу, 19 октября, Тимошенко в открытом письме на имя Президента попросила вернуть ее из больницы, где, по ее словам, за ней ведется постоянное видеонаблюдение (даже в душе и туалете), в колонию.

Информацию о том, что Юлия Владимировна будет голосовать в больнице, подтвердил и нардеп от «Батьківщини» Андрей Павловский: «Тимошенко сейчас в больнице, там и будет голосовать. К ней в палату принесут урну для голосования».

Кстати, по 168-му округу, к которому относится ЦКБ №5, в субботу снял свою кандидатуру мажоритарщик от УДАРа Сергей Гарбузов. Свои голоса он отдал представителю объединенной оппозиции Игорю Балуте.

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