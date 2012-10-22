Тягнибок готов стать спикером Рады

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Если ВО «Свобода» примет такое решение, Олег Тягнибок готов претендовать на место председателя Верховной Рады.

Об этом он заявил в интервью КоммерсантЪ.Украина.

«Смотря, как партия решит. Если я и могу претендовать на какую-то должность в Верховной раде, то на должность председателя. Но не факт, что именно я должен им быть», – подчеркнул он.

В то же время политик считает, что и кроме него в партии есть люди, способные возглавить парламент.

«Ну а как же? Мы сразу объявили, что имеем амбиции на должность председателя Верховной рады. У нас будет трое депутатов, которые от двух до четырех лет являлись председателями областных советов — Тернопольского, Львовского и Ивано-Франковского. Любой из них может спокойно садиться в кресло спикера и начинать вести заседание. Ночь потратить на то, чтобы вызубрить наизусть регламент, и садиться», – сообщил Тягнибок.

Как ранее писал Главред, в этом же интервью лидер «Свободы» заявил, что если результаты выборов в Верховную Раду попытаются фальсифицировать, людей придется выводить на улицы.

«На тех участках, куда будут подходить люди, можно минимизировать массовые фальсификации. Мы еще это не обсудили детально, но было бы неплохо призвать людей и на Софийскую площадь, где будет штаб оппозиции, и под Центризбирком через несколько дней после выборов. Но то, что нам нужно будет выводить людей на улицы, ни у кого не вызывает сомнений», – уверен политик.

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