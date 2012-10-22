Российского оппозиционера арестовали на 2 месяца

{1-} Задержанный в Киеве, а потом доставленный в Москву оппозиционер Леонид Развозжаев, который является помощником депутата Госдумы Ильи Пономарева и соратником координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, арестован на два месяца.
Об этом сам Пономарев сообщил вечером в воскресенье, 21 октября, сообщает Lenta.ru.
По словам депутата, заседание по мере пресечения для Развозжаева проходило вечером в воскресенье в Басманном суде в закрытом режиме без адвокатов задержанного. При этом обвинение Развозжаеву пока не предъявлено, он все еще находится в статусе подозреваемого.
Ожидается, что в понедельник к активисту, который, по некоторым данным, содержится в московском СИЗО «Лефортово», попытается попасть адвокат Виолетта Волкова.
Ранее «Главред» сообщал, что Розвозжаев успел сказать другим оппозиционерам и журналистам: «Скажите, что меня пытали, обещали убить. Двое суток меня пытали. Похитили в Украине».
Фото: «ВКонтакте»
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