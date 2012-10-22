Третьяков: дембольшинство сцементируют сильные оппозиционые мажоритарщики

{1-}Все конфликты между демократическими силами играют на руку Партии регионов, заявил в интервью журналистам оппозиционный депутат Александр Третьяков.

«Взаимные обвинения, которые звучат со стороны «Батькивщины» и «УДАРа», к сожалению, лишь укрепляют позиции власти. Более того, такой сценарий развития событий можно было спрогнозировать изначально, именно поэтому я решил идти на выборы самостоятельно, по мажоритарному округу. Поскольку убежден, что только сильные оппозиционные мажоритарщики смогут сцементировать демократические силы в парламенте и сыграть ключевую роль в формировании демократического большинства», - отметил Третьяков.

Кроме того, оппозиционный депутат отметил, что поддерживает позицию партии «УДАР» касательно того, что все соглашения демократические силы должны подписывать после того, как пройдут в парламент.

«До выборов осталась всего неделя. Сегодня перед оппозиционными партиями стоит важнейшая задача – выиграть выборы и защитить свой результат от фальсификаций. И уже потом, в стенах Верховной Рады нужно подписывать совместные политические соглашения», - заявил Третьяков.

Александр Третьяков баллотируется на парламентских выборах по мажоритарному округу № 218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.

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