Тягнибок вспомнил о «тушках» и рассказал анекдот про москаля

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Лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок не знает, как его фракция в парламенте будет относится к «тушкам», желающим перебежать в стан нынешней оппозиции.

В этой связи, в своем интервью в КоммерсантЪ.Украина политик вспомнил анектод про москаля.

«Вы знаете, это как в том анекдоте 1950-х годов. Один в Карпатах говорит: "Иван, зачем ты того москаля до смерти забил?" Другой отвечает: "Как зачем, он же москаль, потому и забил!" Первый продолжает: "А если придут другие москали и тебя за это забьют?" На что второй: "А меня за что?!" То есть такая ситуация и здесь: если кто-то захочет перебежать, то при чем здесь мы?», – напомнил политик.

По его словам, и в политике и в жизни предателей не любит никто, и предатель должен осознавать, что «даже если какое-то время те, кто его пригрел, относятся к нему положительно, то потом его просто выкинут».

«Ну не знаю я, как мы будем относиться к «тушкам» от Партии регионов! Мы объехали все округа и порядочных среди их выдвиженцев не видели. Хотя если для благородного дела, то, может, их голоса и пригодятся», резюмировал Тягнибок.

Как ранее писал Главред, в этом же интервью, лидер «Свободы» заявил о том, что готов возглавить Верховную Раду, а в случае фальсификации, по его мнению, придется выводить народ на улицы.

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