Эксперт рассказала о цинизме выборов и 37 прописанных в одной квартире

{1-} Готовя выборы в Раду, технические партии умудряются цинично прописывать в одной квартире по 37 человек, а также вносят в состав избиркомов инвалидов по зрению или с ДЦП.

Об этом во время чата на «Главреде» заявила председатель правления ОС «Опора» Ольга Айвазовская.

Отвечая на вопрос, какими курьезными случаями отметилась нынешняя предвыборная кампания, учитывая, что в одной квартире умудрились прописать 37 человек, превратив ее в общежитие, эксперт заявила, что таких «курьезов» много.

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«Когда представление на членов комиссий приносит один человек без доверенности от 30 субъектов избирательного процесса, то уже не до смеха», - считает Айвазовская.

«А цинизма у технических партий хватает для того, чтобы включать представлениям наблюдателями граждан, потерявших зрение. В 165-м округе (Тернопольская область) участники кампании практикуют включение инвалида детства с ДЦП, который не посещал школу из-за болезни, в качестве официального наблюдателя от субъекта избирательного процесса, граждан после инсульта, избирателей, страдающих рассеянным склерозом, или людей пенсионного возраста , например, 1923 года рождения», - подчеркнула эксперт.

Ответы Ольги Айвазовской на другие вопросы СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ.

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