Суд остановил рассмотрение апелляции по долгам ЕЭСУ:ждут решения по Тимошенко

22 октября 2012, 10:39

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Апелляционный хозяйственный суд Киева приостановил производство по рассмотрению апелляции о выплате украинским правительством долга корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ) перед Министерством обороны Российской Федерации в связи с расследованием Службой безопасности Украины (СБУ) аналогичного уголовного дела.

Решение принято 22 октября в связи с соответствующим ходатайством Кабинета министров, поступившим в суд 19 октября, сообщает Интерфакс-Украина.

"Направить Службе безопасности Украины материалы хозяйственного дела… Остановить апелляционное производство по делу", – сказал председательствующий судья Шапреан, оглашая решение о ходатайству.

По словам представителя Кабмина Андрея Богдана, следственный отдел СБУ расследует уголовное дело и предмет иска в хозяйственном деле аналогичен сути уголовного дела. По его словам, для всестороннего рассмотрения дела необходимо получение информации от СБУ о состоянии рассмотрения этого дела, а Апелляционный хозяйственный суд Киева должен приостановить производство для выяснения всех обстоятельств.

Комментируя это решение, представитель Кабмина Богдан сообщил журналистам, что копии материалов хозяйственного дела будут находиться в материалах уголовного дела, которое находится в производстве СБУ. "Рассмотрение апелляции остановлено на время, пока в уголовном деле не будут выяснены все обстоятельства", – сказал он.

Представители Министерства обороны Российской Федерации воздержались от комментариев по данному поводу.

Решение может быть обжаловано в Высшем хозяйственном суде.

Как ранее писал Главред, Минобороны РФ обратилось в Хозсуд Киева с иском о выплате правительством Украины 3 млрд 239,45 млн грн по делу корпорации ЕЭСУ. Российская сторона потребовала привлечь в качестве ответчика, помимо Кабмина Украины, Госказначейство. ЕЭСУ в деле фигурирует в качестве третьего лица. Указанный долг, как утверждает истец, возник в конце 1990-х годов, когда ЕЭСУ во главе Юлией Тимошенко не выполнила гарантированное правительством Украины во главе с Павлом Лазаренко соглашение 1997 года о поставках корпорацией ЕЭСУ продукции для нужд российского оборонного ведомства.

19 сентября текущего года Хозсуд Киева частично удовлетворил иск Минобороны РФ по долгу ЕЭСУ, обязав Украину выплатить российской стороне 3 млрд 113 млн 53 тыс 506 грн. 25 сентября представитель Кабинета министров Украины обжаловал данное судебное решение. Также апелляции на это решение подали Госказначейство и ЕЭСУ. Жалобы объединены в одно производство. Апелляционный Хозяйственный суд Киева продолжит рассмотрение апелляций 22 октября.

Напомним, Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года приговорил Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009-м году. Она отбывает наказание в Качановской колонии в Харькове. В настоящее время проходит курс лечения в одной из харьковских больниц.

В Харькове проходят судебные заседания еще по одному обвинению, инкриминируемому Тимошенко, которое касается деятельности корпорации "Единые энергетические системы Украины". На этих заседаниях Тимошенко не присутствует. Заседания откладываются из-за состояния здоровья экс-премьера. Участвовать в заседаниях суда в режиме видеоконференции Тимошенко категорически отказывается.

Очередное заседание назначено на 13 ноября. Тимошенко обвиняют по пяти эпизодам: организация завладения государственными средствами в особо крупном размере в период 1997-1998 годах путем незаконного получения налога на добавленную стоимость (ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 УК); покушение на завладение государственными средствами в особо крупном размере в период 1997-1998 годов путем незаконного получения налога на добавленную стоимость (ч.3 27, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 УК); неуплата налога по предприятию ЕЭСУ (ч.3 ст.27, ч.3 ст.212 УК); неуплата подоходного налога, (ч.3 ст.212 УК); совершение преступления путем служебного подлога (ч.3 ст.27, ч.2 ст.366 УК).

Фото: РБК

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