Азаров призвал людей больше работать и меньше болтать

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Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что в Украине развелось слишком много болтунов. Он хотел бы, чтобы люди больше работали и призвал не голосовать за болтунов, уточнив при этом, что ни за кого не агитирует.

Об этом он заявил журналистам после осмотра строительства современного лечебно-диагностического комплекса национальной детской специализированной больницы "Охматдет", сообщает УНН.

"У нас болтунов в стране гораздо больше, чем людей дела. Потому что, если бы у нас болтунов было поменьше, то страну давно бы можно было не узнать. Согласны? А так болтали, болтали и доболтались, поэтому нужно работать, модернизировать все, в том числе и медицину", – сказал премьер.

В то же время, он отметил, что Партия регионов в законе о выборах закрепила представительство регионов, т.е. округов.

"Если раньше ВР была безликой, там были партии представлены, а регионы не были представлены, то в новом составе ВР каждый регион страны будет представлен своим депутатом. То есть, по сути, какого депутата люди изберут, так он и будет представлять их интересы. Выберут хорошего депутата, значит он будет хорошо отстаивать интересы своего района и региона... Выберут болтуна, значит будет болтать и соответственно регион будет так развиваться в соответствии с его болтовней. Потому не ошибется, нельзя ошибиться и укажите, что ни за кого не агитирую", – сказал лидер Партии регионов и подчеркнул, что просто рассказывает людям о том, что они не должны ошибиться.

В этой связи Азаров заметил, что нынешняя власть не болтает, а работает и добавил: "Заметьте, я не агитирую, а просто рассказываю, что мы делаем, а уже дело самих киевлян, в том числе и жителей всей страны, принимать решение сейчас очень ответственное и от него зависит, сможем ли мы выполнить свои обещания. Выберем в ВР болтунов, значит будем болтать, а не принимать решения. Выберем людей дела, значит будем также быстро продвигаться вперед, как и последние 2 года".

Как ранее писал Главред, 19 октября в Харькове, во время общения со студентами, Азаров рассказал, что для сбора денег на первый взнос для покупки квартиры по программе «Доступное жилье», молодым людям придется трудиться на двух работах.

На вопрос Азарова, сможет ли молодежь найти 25% от стоимости квартиры для первого взноса, студенты единодушно ответили «нет».

«Тогда, значит, молодому человеку нужно работать не на одной работе, а на двух. И никто не собирается на блюдце с голубой каемочкой предоставлять квартиру», – пояснил Азаров студентам.

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