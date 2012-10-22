СБУ открестилась от задержания российского оппозиционера

{1-} Украинские правоохранительные органы проверяют обстоятельства, при которых российский оппозиционер Леонид Развозжаев въехал на территорию Украины, а потом покинул ее пределы. При этом в СБУ заявили, что не получали никаких официальных обращений от спецслужб России о его задержании.
Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает «Интерфакс-Украина».
«В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства, при которых он приехал в Украину, а затем покинул ее», - сказал собеседник агентства.
Между тем, в пресс-центре Службы безопасности Украины агентству сообщили: «Ни со стороны РФ, ни по линии Интерпола, ни в рамках двусторонних отношений официальных обращений о его задержании в СБУ не поступало».
А получить официальный комментарий по этому поводу от МВД и Генпрокуратуры пока не удалось.
Ранее «Главред» сообщал, что Развозжаев был задержан 19 октября, а наследующий день его на частном самолете отправили в Москву, где он был арестован на 2 месяца.
фото: pravda.com.ua
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