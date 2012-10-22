Сегодня Янукович и Путин поговорят о Черноморском флоте - СМИ

{1-} В ходе сегодняшнего визита Президента Виктора Януковича в Москву и его встречи с Президентом Владимиром Путиным будут обсуждаться вопросы, касающиеся Черноморского флота.

Сегодня планируется утвердить и подписать межправительственные соглашения «О порядке передвижения воинских формирований ЧФ РФ на территории Украины», сообщает «Коммерсантъ-Украина».

Кроме того, будут внесены изменения в действующее соглашение «О реадмиссии» (выдаче нелегальных мигрантов, попавших на территорию Украины через украинско-российскую границу) и протокол о порядке его реализации.

Совершенствование механизма реадмиссии является одним из требований Брюсселя в рамках безвизового диалога с Киевом. Между Украиной и Россией уже действует соответствующее соглашение (подписано в декабре 2006 года, ратифицировано в сентябре 2008 года), однако с его практической реализацией есть сложности, утверждают украинские дипломаты. Документы, предложенные к подписанию на сегодняшней встрече, должны исправить положение.

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Переговоры по соглашению о порядке перемещения подразделений ЧФ РФ ведутся еще со времен президентства Виктора Ющенко, когда украинская милиция регулярно задерживала российские армейские подразделения. После смены главы государства количество показательных конфликтов в этой сфере уменьшилось, но достичь компромисса сторонам не удавалось.

Одним из главных спорных вопросов был перечень обстоятельств, при которых Украина может запретить передвижение российских армейских подразделений. Москва настаивала, что должна лишь уведомлять Киев о своих маршрутах, а запрет проезда возможен лишь в случае природных или техногенных катаклизмов на пути следования, украинские же власти возражали, что перемещение военной техники и боеприпасов само по себе создает угрозу. Очевидно, теперь стороны вышли на некий компромисс.

Ранее «Главред» сообщал, вечером 21 октября в Кремле уточнили, что во время встречи президентов планируется обсудить возможности «подготовки нового, полномасштабного договора о расширении сотрудничества в газовой сфере», а также перспективу "совместного освоения структуры Палласа, расположенной на шельфе Черного моря».

фото: sevnews.info

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