В Украине могут появиться легальные частные армии

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Пробелы и изъяны закона «Об охранной деятельности», вступившего в силу с 18 октября, повлекут к появлению в Украине сотен вооруженных людей с законным правом применять оружие, а то и целых частных армий.

Целая армия людей в униформе с прошлого четверга получила законное право применять оружие, спецсредства и даже служебных собак, сообщает ТСН.

Магазины –лишь малая часть тех мест, где нас или скорее от нас охраняют имущество и покой хозяина.

Охрана ведет деятельность практически по всей территории страны: они на заводах и фабриках, строительных площадках и офисах, на выкупленных территориях, и даже частных лесах и озерах и морских пляжах.

Призванные защищать бизнес частные охранники сами стали бизнесом, в котором есть немало скрытых тайн. При этом, как удалось выяснить журналистам, половина частных охранных фирм полулегальны, а то и совсем пребывают вне закона.

Охранные агентства – чрезвычайно выгодный бизнес. За содержание только одного поста охраны серьезное агентство получает до 20 тысяч гривен ежемесячно. Крупным предприятиям таких постов нужны десятки, а иногда и сотни.

В то же время, никто из крупных предпринимателей особо не скрывает, что создал при своей империи целую частную армию под видом охраны. Сегодня частных охранников уже больше чем сотрудников милиции, армии и СБУ вместе взятых.

По открытой информации – их около полумиллиона человек, по экспертным оценкам – более миллиона.

Отныне этому полумиллиону здоровых мужчин закон официально дает в руки спецсредства и травматическое оружие. Государство в государстве: авиация и флот у них уже есть, нет пока танков и ракет.

Что это значит для власти, можно только предполагать. Что это значит для украинцев, известно уже сейчас: отныне любой сторож, на котором написано "охрана", может нас задерживать, бить дубинкой, надевать наручники, брызгать в глаза газом, а секьюрити с высшей аккредитацией даже стрелять, пока что из травматического оружия.

В то же время, одному Богу известно, сколько преступников попытаются воспользуются новым законом, чтобы получить право на оружие. Журналисты издания выяснили, что купить в обход закона охранную лицензию и удостоверение охранника несложно.

Как ранее писал Главред, новые права для служб безопасности были узаконены вскоре после трагедии в "Караване", когда 26 сентября покупатель, уличенный в мелкой краже, расстрелял четверых охранников и скрылся.

За совершение этого преступления разыскивается Ярослав Мазурок, уроженец Львовской области, а за любую информацию, которая поможет его задержать, обещано вознаграждение в 100 тысяч гривен.

фото, видео ru.tsn.ua/

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