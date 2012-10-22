Вывезенный из Киева оппозиционер рассказал о пытках, опубликовано видео

{1-} Задержанный в Киеве, а потом доставленный в Москву оппозиционер Леонид Развозжаев, который является помощником депутата Госдумы Ильи Пономарева и соратником координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, заявил о том, что его две суток пытали.

Напомним, что в воскресенье, 21 октября, в Басманном суде Москвы в закрытом режиме и без присутствия адвокатов задержанного, Развозжаева арестовали на 2 месяца. Официальное обвинение оппозиционеру пока не предъявлено, он все еще находится в статусе подозреваемого.

Ранее «Главред» сообщал, что Развозжаев успел сказать другим оппозиционерам и журналистам: «Скажите, что меня пытали, обещали убить. Двое суток меня пытали. Похитили в Украине».

Также напомним, что украинские правоохранители проверяют обстоятельства, при которых Развозжаев въехал на территорию Украины, а потом покинул ее пределы. При этом в СБУ заявили, что не получали официальных обращений от спецслужб России о его задержании.

фото, видео: youtube.com

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