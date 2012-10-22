После провального полета с Путиным стерхов засекретили

После того, как президент России Владимир Путин в рамках проекта «Полет надежды» учил летать птенцов белых журавлей, оказалось, что прославившимся на всю страну стерхам чрезмерное внимание пошло во вред.

Атмосфера вокруг птенцов белых журавлей в Окском биосферном заповеднике почти секретная, сообщает «Огонек».

Но таинственность обусловлена не государственной важностью, а возрастом птенцов и особенностями их воспитания: если вдруг полугодовалые стерхи, которые пока еще коричневато-красные, увидят человека в его естественном обличии, то могут не на шутку испугаться и попытаются убежать из вольера. А если все же надеть костюм, прикинуться сородичем стерхов, то они и тогда разволнуются - примут за родителя. Так что птенцов зоологи стараются лишний раз не беспокоить и содержат в вольере с высокой оградой.

Издание напомнило, что «Полет надежды», который на дельтаплане возглавил Путин, окончился не вполне удачно.

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«Со второй (попытки) все полетели», - многозначительно говорил потом президент. Но шестеро стерхов летели недолго, у границы с Казахстаном лишь один из них согласился присоединиться к стае серых журавлей и то едва не расстался с жизнью. Так что отбыть в теплые края у птенцов не получилось.

Впрочем, стерхи, не должны остаться в питомнике надолго, еще в этом году их собираются перевезти на зимовку в пограничную зону между Афганистаном и Узбекистаном, где пережидают российские холода около 30 тысяч серых журавлей.

Ранее «Главред» сообщал, что биологи, которые работают к Окском заповеднике в Рязанской области, где выращивали краснокнижных стерхов, сделали шокирующее заявление о том, что из-за полета с Путиным несколько детенышей птиц были покалечены или погибли.

фото: kremlin.ru, vk.com

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