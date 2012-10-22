Украина пообещала отреагировать на похищение российского оппозиционера

{1-}

Реакция Украины на похищение российского оппозиционера, представителя «Левого Фронта» Леонида Развозжаева последует в скором времени.

Об этом представитель Президента в парламенте нардеп-регионал Юрий Мирошниченко заявил в ходе оглашения результатов исследования движения «Чесно» 22 октября, сообщает НБН.

«Безусловно, будет реакция, будет серьезное изучение и выводы сделаны на основе этого факта...Нам необходимо объединиться вокруг вопросов национальной безопасности и развития демократии», – сказал он.

Как ранее писал Главред, 20 октября появилась информация о том, что в Киеве неизвестными был похищен объявленный в федеральный розыск в России участник «Левого фронта» Леонид Развозжаев. Позже стало известно, что Басманный районный суд Москвы в воскресенье, 21 октября, санкционировал его арест.

Задержанный в Киеве, а потом доставленный в Москву оппозиционер, который является помощником депутата Госдумы Ильи Пономарева и соратником координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, 22 октября заявил о том, что его две суток пытали.

фото: Леонид Развозжаев, Левый Фронт - Пенза

Новости по теме:

В Киеве похищен российский оппозиционер – правозащитники

Вывезенный из Киева оппозиционер рассказал о пытках, опубликовано видео

СБУ открестилась от задержания российского оппозиционера

Российские оппозиционеры собирались проводить свою деятельность в Украине