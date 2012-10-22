В Ливии демонстранты разгромили американскую телекомпанию

{1-} В ходе массовых волнений в Ливии, начавшихся после годовщины гибели ливийского диктатора Муаммара Каддафи, в Бенгази демонстранты разгромили частную телекомпанию. Причиной таких действий стало то, что американский арабоязычный телеканал «Аль-Хурра» освещал события в городе Бани-Валид.

Ливийцы разгромили некоторые помещение телекомпании, уничтожили много оборудования, а также – подожгли одни из кабинетов. Кроме этого, они выкрикивали названия одного из племен города, сообщает «Світ 24».

Возмущение у протестующих вызвало то, что телеканал «Аль-Хурра» показывал события в Бани-Валиде. Только за последние дни там погибло болем 20-ти человек, еще 200 ранены. Демонстранты считают, что информация о том, что был пойман сын Муаммара Каддафи – это всего лишь предлог, чтобы напасть на город.

Стоит отметить, что в ходе нападения на здание телеканала пострадало несколько его сотрудников. Люди начали бежать оттуда, поэтому вещание канал «Аль-Хурра» прекратил.

Ранее «Главред» сообщал, что 20 октября в ходе боев за город Бени-Валид был убит младший сын бывшего диктатора Хамис Каддафи.

Фото: itiexue.net

Новости по теме:

В Ливии убит младший сын Каддафи

Сегодня исполнилась первая годовщина со дня смерти Каддафи

Обама взял на себя ответственность за гибель посла в Ливии

В Ливии из тюрьмы сбежали 120 заключенных