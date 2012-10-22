Главную FEMENистку допросили по делу о спиленном кресте

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Лидера движения FEMEN Анну Гуцол в связи с расследованием уголовного дела о спиливании поклонного креста, установленного в центре Киева в память жертв политических репрессий, 22 октября допросили Печерском райуправлении милиции.

Повестки на допрос были направлены трем активисткам движения – Инне Шевченко, Анне Гуцол и Оксане Шачко, сообщается в пресс-релизе движения.

"FEMEN связывает возбуждение уголовного дела за крестоповал с недавним требованием президента Януковича наказать по всей строгости участниц этого "варварства". Подтверждением этой версии служит дата постановления прокуратуры об отмене постановления милиции об отказе от возбуждения уголовного дела 17 октября – в день заявления Януковича", – говорится в сообщении FEMEN.

По информации организации, Печерское райотделение милиции дважды отказывало в возбуждении уголовного дела, и прокуратура дважды отменяла постановления милиции. А 17 октября прокуратура "дала прямое указание милиции возбудить уголовное дело".

Как ранее писал Главред, 17 августа 2012 года активистки FEMEN недалеко от Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец) в центре Киева спилили бензопилой и повалили поклонный крест, поставленный в память о жертвах политических репрессий.

Так они выразили, по их заявлениям, "поддержку и уважение" участницам группы "Pussy Riot", которых Хамовнический суд Москвы приговорил за скандальную акцию в храме Христа Спасителя участниц Pussy Riot к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Киевская милиция возбудила уголовное дело по факту уничтожения поклонного креста по статье "хулиганство", но никого не задерживала.

Активисты, представляющие разные оппозиционные политические силы и общественные организации, 18 августа установили на месте спиленного временный крест.

5 сентября стало известно, что идеолог акции по сносу поклонного креста в центре Киева Инна Шевченко покинула Украину и перебралась во Францию.

17 октября на встрече с руководителями церквей и религиозных организаций президент Украины Виктор Янукович называл варварством акцию активисток FEMEN, в рамках которой девушки спилили православный крест в центре Киева, и потребовал от правоохранительных органов жесткой реакции на такие действия.

Фото: femen.livejournal.com

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