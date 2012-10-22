Российский оппозиционер Развозжаев написал явку с повинной - следователи

{1-} Помощник депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонид Развозжаев дал показания следствию о том, что финансирование массовых беспорядков, произошедших 6 мая на Болотной площади осуществлялось экс-главы комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе.

Об этом со ссылкой на официального представителя СК РФ Владимира Маркина сообщает «Интерфакс-Украина».

«21 октября Развозжаев сам обратился в Главное следственное управление СК РФ и сообщил о своем желании заявить явку с повинной», - сказал Маркин.

По его словам, «в ней он подробно сообщил об обстоятельствах приготовления им, координатором «Левого фронта» Сергеем Удальцовым и иными лицами организации массовых беспорядков на территории РФ, а также о причастности указанных лиц к массовым беспорядкам, произошедшим 6 мая на Болотной площади».

«Как следует из явки с повинной, сделанной Развозжаевым, финансирование этих беспорядков осуществлялось со стороны Таргамадзе», - сказал Маркин.

Маркин напомнил, что Развозжаев 18 октября был объявлен в федеральный розыск.

По ходатайству ГСУ СК РФ в рамках уголовного дела о приготовлении к организации массовых беспорядков на территории Москвы и других регионах РФ, возбужденного по результатам проверки фактов, изложенных в фильме «Анатомия протеста-2», в отношении Развозжаева судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее «Главред» сообщал, что Развозжаев был похищен в Киеве, потом арестован на 2 месяца в Москве. При этом он заявил, что его пытали 2 суток.

Фото, видео: «ВКонтакте», vesti.ru

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