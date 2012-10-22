Украинцы вымрут от водки и плохой еды – эксперт

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Бедность большинства украинцев вынуждает их питаться дешевыми и некачественными продуктами, а свои проблемы наши соотечественники все чаще заливают так же не очень качественной водкой.

Об этом член общественной организации "Здоровье" Мария Лысенко рассказала ТСН.

"В кризис украинцы разительно сократили свои расходы на питание. За последние пять лет стандартный продуктовый набор рядового украинца сильно изменился. Покупатель перешел на более дешевые молочные продукты - молоко в пакетах, а не в бутылках, экономит на мясе, почти не покупает рыбу и творог. В 2011 году цены на фрукты и овощи были невысоки, поэтому за этими двумя секторами не было существенного провисания в последнее время", – рассказала эксперт.

В подтверждение своих слов Лысенко приводит данные Госкомстата. Согласно официальной статистике, за текущие пять лет в Украине заметно снизилось потребление соков и газированных минеральных вод – на 30 и 26%.

Мяса граждане стали есть больше – 51,2 кг/год на человека в 2011-м против 45,7 кг/год в 2007-м, но происходит это за счет перехода на более дешевый продукт – курятину. В то же время, потребление говядины сократилось в 2,7 раза – с 9 кг/год на человека до 3,3 кг.

Пришлось экономить и на молочных продуктах. За минувшую пятилетку продажи сыров упали на 25%, сливочного масла – на 24%, кисломолочных продуктов – на 11%.

Пекари и крупомолы также жалуются на снижение объемов продаж. Так, потребление хлебобулочных изделий снизилось на 11% – с 123 до 110 кг/год на человека. Однако хлеб все равно занимает одно из главных мест в рационе украинцев.

В то же время, в рационе населения увеличилась доля дешевых овощей, вроде картофеля и бахчевых – прирост 8 и 37% соответственно.

Основная причина – в Украине растет уровень бедности.

"Украинцы имеют значительные проблемы с равновесием собственного бюджета. Бедными считаются те, которые тратят более 60% семейного бюджета на питание. За прошлый год процент таких людей в Украине вырос до 41,5%", – объясняет старший менеджер Программы развития ООН Екатерина Рыбальченко.

В то же время, сокращение доходов и рост цен на продукты питания, не снизили количество потребления спиртного в Украине. Наоборот, последние тенденции говорят о том, что украинцы стали чаще покупать крепкие алкогольные напитки. Так, по данным ассоциации "Укрводка", в Украине в январе-июне 2012 года увеличилось производство водки на 15,1%, до 15,43 млн дал, из которых на внутреннем рынке продано 12,99 млн дал, что на 20,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Падение доходов приводит к бытовым проблемам, некоторые пытаются уйти от этого, погружаясь в алкогольный дурман. Причем, растет потребление только крепких и недорогих спиртных напитков.", – говорит Елена Длинная, психолог.

Согласно официальной статистике на спиртное и сигареты украинцы тратят 7% своего бюджета, что вдвое больше, чем в 2010-м (тогда было 3%).

Как ранее писал Главред, по статистике ежедневно алкоголь убивает 40 украинцев, а за год каждый украинец выпивает 82 литра спиртного. По мнению отечественных медиков, в настоящее время в Украине насчитывается 700 тысяч только официально зарегистрированных алкоголиков. На шесть пьющих мужчин приходится одна женщина. По информации социологов, украинцы начинают употреблять алкогольные напитки еще не достигнув 13 лет.

Такая статистика давно вызывает тревогу у медиков. Самое дешевое спиртное в неумеренных дозах, плохое питание подводит нашу нацию к грани вымирания.

Отметим, Украина ежегодно теряет свыше 170 тысяч своих граждан, причем треть из них составляют люди трудоспособного возраста. На 1000 единиц населения смертность в нашей стране составляет 15,2 случая, для сравнения в ЕС - всего 6,7.

"Наши люди живут на 10 лет меньше, чем жители Европейского Союза и многих стран СНГ. Украина занимает 150-е место среди 223-х стран мира по показателю средней продолжительности жизни. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляет 69 лет, в странах ЕС - 74 года, а в странах СНГ: в Грузии - 76,7, в Молдове - 70,8, в Беларуси - 70,63, Узбекистане - 71,9 и т. д. При этом средняя ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Украине составляет 59,2 года, а в странах Евросоюза - 67 лет", - резюмирует Татьяна Бахтеева, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам охраны здоровья.

фото: zkan.com.ua/

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