Новым видео из палаты Тимошенко занялась прокуратура

{1-} Генпрокуратура Украины заявила, что проведет служебное расследование по факту видеонаблюдения и обнародования ВИДЕО из больничной палаты экс-премьера Юлии Тимошенко.

После этого она примет решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела, сообщает «Интерфакс-Украина».

«18 октября в ГПУ поступило обращение Сергея Власенко, адвоката Тимошенко, по этому поводу (в связи с обнародованием в интернете видео из больничной палаты, где находится экс-премьер – Ред.). За подписью зама генпрокурора было дано поручение назначить Госпенитенциарной службе провести служебное расследование по этому факту. Кроме того, также поручение по этому поводу получила прокуратура Харьковской области в отношении проведения проверки по этому вопросу», - заявила руководитель пресс-службы ГПУ Маргарита Велькова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тимошенко не может спрятаться от видеокамер, ее снимают даже в туалете

Она подчеркнула, что провести служебное расследование поручили ГПтС именно потому, что она несет ответственность за лиц, которые отбывают наказание в местах лишения свободы и «осуществление видеонаблюдения – это то, что предусмотрено действующим украинским законодательством».

«Кроме того, я хочу подчеркнуть, что в отношении этой ситуации ГПУ подготовила и направила письмо в Кабмин, а именно в Минюст, поскольку, в соответствии с законом, именно Минюст осуществляет координацию деятельности Государственной пенитенциарной службы», - сказала она, добавив, что Генпрокуратура будет ожидать ответа от Минюста по данному вопросу.

«А далее по результатам проверки будет принято решение в отношении возбуждения или не возбуждения уголовного дела по данному факту», - сказала Велькова.

Ранее «Главред» сообщал, что «Батьківщина» назвали фальшивкой новое видео с женщиной, похожей Тимошенко, и заявили, что камеры видеонаблюдения установлены также в душе и туалете.

фото: стоп-кадр видео youtube.com

Новости по теме:

Тимошенко признала подлинность 90% видео из больницы

Тюремщики назначили служебную проверку по новому «видео с Тимошенко»

«Батьківщина» назвала «видео с Тимошенко» смонтированной провокацией

Тимошенко подаст в Европейский суд еще одну жалобу – из-за видео

Тюремщики опубликовали видео бунта Тимошенко в больнице