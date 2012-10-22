Тимошенко будет голосовать в больнице, но по спискам колонии

{1-} Экс-премьер Юлия Тимошенко будет голосовать по списку избирателей, который находится на участке в Качановской колонии, сообщил член ЦИКа Бронислав Райковский.

«Тимошенко включена в списки избирателей в Качановской исправительной колонии, и именно на этом участке она должна голосовать», - объяснил Райковский «Интерфакс-Украина».

По его словам, если в день голосования, 28 октября, Тимошенко будет находиться в колонии, то она проголосует там. Если в этот день она будет находиться в больнице, то возможен вариант, когда к ней приедут члены участковой комиссии из колонии с переносной избирательной урной.

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Как сообщалось, в ЦИК обратились две окружные комиссии Харькова с просьбой дать разъяснение по поводу места голосования Тимошенко. Это обусловлено тем, что к округу №168 прикреплена Качановская колония, а в округе №173 находится больница «Укрзалізниці», где экс-премьер находится на лечении.

Пресс-секретарь пенитенциарной службы в Харьковской области Оксана Бабаева заявила, что осужденная экс-премьер будет голосовать на избирательном участке ЦКБ №5 в Харькове.

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Ранее «Главред» сообщал, что в пятницу, 19 октября, Тимошенко в открытом письме на имя Президента попросила вернуть ее из больницы, где, по ее словам, за ней ведется постоянное видеонаблюдение (даже в душе и туалете), в колонию.

Информацию о том, что Юлия Владимировна будет голосовать в больнице, подтвердил и нардеп от «Батьківщини» Андрей Павловский: «Тимошенко сейчас в больнице, там и будет голосовать. К ней в палату принесут урну для голосования».

фото: president.lt

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