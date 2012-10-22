Прокуратура подтвердила факт голодовки двух «днепропетровских террористов»

22 октября 2012, 14:09

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Прокуратура Днепропетровской области официально подтверила объявление голодовки двумя обвиняемыми в апрельских терактах в Днепропетровске – Виктором Сукачевым и Львом Просвириным. Объявление голодовки третьим обвиняемым – Дмитрием Ревой – прокуратура не подтверждает.

Об этом 22 октября сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

"Сегодня мы получили информацию о том, что Лев Просвирин написал заявление и начал голодовку. Ранее написал заявление и объявил голодовку Виктор Сукачев. Заявления о начале голодовки от Дмитрия Ревы не было, факт его голодовки не подтверждается", – говорится в сообщении.

По данным прокуроров Лев Просвирин объявил голодовку после того, как по одному из украинских телеканалов был показан фильм о взрывах в Днепропетровске "Адов ад".

"Как заявил Л.Просвирин, он не согласен с тем, как представили его авторы фильма. Это и послужило началом голодовки", – уточнили в пресс-службе.

Виктор Сукачев письменно сообщил о начале своей голодовки 16 октября. По информации прокуратуры, он не связывает свою протестную акцию с условиями содержания под стражей.

Как ранее писал Главред, 19 октября советник главы Днепропетровской областной организации ВО "Свобода" Андрей Денисенко после общения с родственниками обвиняемых сообщил, что Дмитрий Рева также начал голодовку. В прокуратуре Днепропетровской области этот факт не подтвердили.

Напомним, 27 апреля днем в Днепропетровске в течение часа произошло четыре взрыва, пострадал 31 человек (в том числе 10 подростков), 26 из них были госпитализированы. Следователи СБУ расследовала уголовное дело, возбужденное прокуратурой по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Все взрывные устройства были заложены в бетонные урны.

31 мая руководство МВД и Генпрокуратуры заявило о том, что задержаны двое подозреваемых, которые якобы требовали $4,5 млн, в противном случае обещали продолжить совершение взрывов. 1 июня стало известно, что задержаны четыре человека. Все они по решению суда арестованы для проведения расследования. Как позже выяснилось, один из них - старший преподаватель кафедры политологии Днепропетровского национального университета Виктор Сукачев, второй - ассистент этой же кафедры Виталий Федоряк. 11 июня глава СБУ Игорь Калинин сообщил, что четырем задержанным в Днепропетровске по подозрению в серии взрывов 27 апреля предъявлено обвинение по ст. "террористический акт".

Фото, видео: dp.vgorode.ua, tsn.ua

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