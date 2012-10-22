Янукович прибыл в Россию на встречу с Путиным

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Президент Украины Виктор Янукович 22 октября прибыл с рабочим визитом в Москву.

Самолет главы Украинского государства приземлился в подмосковном аэропорту «Внуково-2», сообщает УНИАН.

Из аэропорта кортеж Президента Украины отправился в сторону Ново-Огарево, где запланированы переговоры украинского лидера с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Программой визита предусматриваются переговоры Президентов в узком кругу на протяжении получаса, а затем – в расширенном составе на протяжении часа.

После этого состоится подписание украинско-российских документов и общение с представителями СМИ.

Президента Украины сопровождают министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, министр иностранных дел Константин Грищенко и министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.

Как ранее писал Главред, во время переговоров Президенты должны обсудить углубление украинско-российского сотрудничества, в частности, в сфере энергетики, транспорта, космоса и др.

Напомним, последний свой визит в Россию Янукович совершил в конце августа. Тогда он встречался с Путиным в Сочи.

фото: president.gov.ua/



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