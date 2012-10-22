Российского оппозиционера задержали украинские спецслужбы - экс-глава ФСБ

{1-} Российского оппозиционера Леонида Развозжаева в Киеве могли задержать украинские спецслужбы. Об этом экс-глава ФСБ России Николай Ковалев заявил интервью телеканалу «Дождь».

«Запрос Генпрокуратуры направляется в ведомство, которое уполномочено вести подобного рода дела. В данном случае, я думаю, речь идет о Генеральной прокуратуре Украины, которая поручает соответствующим органам - либо это органы внутренних дел, либо органы безопасности, - задержать его. Конечно, только местные спецслужбы производят задержание. Это могут быть органы МВД, представители прокуратуры...» - сказал Ковалев в, комментируя ситуацию с задержанием помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева – Развозжаевым, сообщает Взгляд.ru.

По словам экс-главы ФСБ, первые лица государств никогда не санкционируют подобные аресты. «Никогда правоохранительная деятельность, а тем более исполнение подобного рода законов, не рассматривается на уровне первых лиц государства. Никогда они не дают санкцию», - подчеркнул Ковалев.

Ранее «Главред» сообщал, что украинские правоохранительные органы проверяют обстоятельства, при которых Развозжаев въехал на территорию Украины, а потом покинул ее пределы. При этом в СБУ заявили, что не получали никаких официальных обращений от спецслужб России о его задержании.

фото: youtube.com

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