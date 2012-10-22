Янукович намерен углублять отношения с Таможенным союзом

Президент Виктор Янукович на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огарево заявил о необходимости углубления отношений Украины с Таможенным союзом.

"Мы считаем, что сотрудничество с Таможенным союзом будет приносить пользу нашим товаропроизводителям. Мы должны глубину этих отношений увеличивать, это будет приносить экономике только пользу", - пишет Интерфакс-Украина.

Янукович предложил обсудить своему российскому коллеге текущие вопросы двусторонних отношений.

Он напомнил, что на минувшей неделе Киев посетил глава МИД России Сергей Лавров, который совместно с главой МИД Украины Константином Грищенко отработал большинство тех вопросов, которые будут обсуждать президент двух стран.

Янукович также заявил: "Я, конечно, приехал для того, чтобы перерыв не был слишком большим, поскольку это никогда не идет на пользу, и обсудить актуальные вопросы, которые у нас есть", - подчеркнул он.

Президент обратил внимание на необходимость обсуждения вопросов, касающихся авиакосмической сферы, совместной кооперации по самолетостроению.

"Мы, наверное, должны с вами уже принять решение по самолетостроению. Наши производители уже ждут эти решений", - сказал он.

В ходе беседы Янукович, обращаясь к Путину, спросил: "Ну и о газовой сфере поговорим?", на что российский президент утвердительно кивнул головой.

фото: президент.рф

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