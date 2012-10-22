Путин назвал визит Януковича очень своевременным

Президент РФ Владимир Путин назвал визит Президента Виктора Януковича весьма своевременным.

"Думаю, что ваш приезд является своевременным, мне очень приятно, что вы поддерживаете регулярные контакты не только на самом высоком уровне, президентском уровне, но и на правительственном, министерском, на уровне наших компаний, которые друг с другом работают", - сказал Путин перед началом переговоров с Януковичем, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, сотрудничество России и Украины успешно развивается как в политической сфере, международных делах, так и в экономике - растет товарооборот, происходит дальнейшая диверсификация экономических связей.

В свою очередь Виктор Янукович в числе прочих вопросов выразил желание поговорить об "отношениях с Таможенным союзом". По его мнению, углубление сотрудничества с ТС будет приносить пользу товаропроизводителям двух стран.

На что Путин ответил: "Вопрос присоединения к Таможенному союзу - это суверенный выбор государства, однако напомнил о глубокой степени кооперации между Россией и Украиной, а также о такой объединяющей две страны сфере, как рынки сбыта товаров" - сказал он.

"Это настолько важно для перспектив, как российской, так и украинской экономики, что это естественно - создаст особые условия для развития кооперационных связей", - подчеркнул Путин.

Янукович также предложил обсудить и газовый вопрос, и президент России согласился с предложением.

фото: president.gov.ua

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