Решение о возвращении Тимошенко в колонию будут принимать немецкие врачи

{1-}Решение о выписке экс-премьера Юлии Тимошенко из больницы "Укрзализныци", где она проходит курс лечения, будут принимать немецкие врачи.

Об этом сказал главный врач больницы Михаил Афанасьев, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы получили заявление пациентки Тимошенко, готовится перевод его на немецкий язык. Дальше информация о желании пациентки быть выписанной из больницы будет направлена в клинику "Шарите", ее лечащим врачам. В связи с тем, что ответственность за весь реабилитационных курс, его планирование и реализацию несут наши немецкие коллеги, логично, что и решение о завершении реабилитационного курса должны принимать именно они. Что касается украинских врачей, то со своей стороны, мы единолично не можем принимать таких решений. Мы лишь четко выполняем рекомендации врачей клиники "Шарите", - сказал врач.

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Напомним, Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года приговорил Юлию Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009-м году.

Тимошенко отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове с конца декабря 2011 года.

9 мая была она переведена в ЦКБ №5 для прохождения курса лечения. Лечение и реабилитация экс-премьера проводится по рекомендациям врачей из берлинской клиники "Шарите".

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Ранее Тимошенко в открытом письме на имя Президента сама попросила вернуть ее из больницы в колонию, поскольку, по ее словам, в больнице за ней ведется постоянное видеонаблюдение.

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