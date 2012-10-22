Азаров предлагает вернуть строительные отряды

{1-}Премьер-министр Николай Азаров считает, что студенческие строительные отряды могут спасти строительную отрасль.

Об этом он заявил во время встречи с представителями молодежных общественных организаций и предложил обсудить вопрос о создании строительных отрядов, сообщает УНН.

По словам премьера, скоро будет отмечается 50 лет со дня создания строительных отрядов.

«Кое-кто скажет, что была принудительность, обязательность, но те, кто не знал, как это все происходило. Я был свидетелем. На моих глазах все это происходило. Попасть в хороший стройотряд – было очень сложно.

"Попадали только проверенные, надежные. За лето стройотрядовцы получали очень хорошие средства. Для тех времен – это летняя стипендия была. Можно было за два месяца заработать летнюю стипендию. Если сейчас кто-то предложил бы такие стройотряды создать, пошла бы наша молодежь в эти стройотряды или нет? Стоит ли нам эту инициативу поддерживать или нет. У нас где-то же строители, а где-то их не хватает в стране, но нам не хватает квалифицированных строителей – тех, кто способен выполнять достаточно сложные профессиональные работы. Не хватает и строителей общих работ, где наша молодежь могла бы свои силы и знания (применить – ред.)", – подчеркнул он.

Как ранее писал Главред, 19 октября в Харькове, во время общения со студентами, Азаров рассказал, что для сбора денег на первый взнос для покупки квартиры по программе «Доступное жилье», молодым людям придется трудиться на двух работах.



На вопрос Азарова, сможет ли молодежь найти 25% от стоимости квартиры для первого взноса, студенты единодушно ответили «нет».



«Тогда, значит, молодому человеку нужно работать не на одной работе, а на двух. И никто не собирается на блюдце с голубой каемочкой предоставлять квартиру», – пояснил Азаров студентам.

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