В Косово состоялись массовые беспорядки: арестованы 26 человек, есть раненые

В понедельник, 22 октября, в столице самопровозглашенной Республики Косово - Приштине – состоялись массовые беспорядки. Полиция задержала 26 участников беспорядков. Кроме того, по данным правоохранительных органов, несколько человек получили ранения.

Члены радикального движения «Самоопределение» организовали в центре города несанкционированную демонстрацию против состоявшихся 19 октября переговоров премьер-министров Сербии и Косово Ивицы Дачича и Хашима Тачи, сообщает Topnews.az.

Участники акции протеста вели себя агрессивно и попытались проникнуть в здание косовского парламента, однако путь им преградила полиция, после чего завязалась драка. Демонстранты забросали стражей порядка помидорами и камнями, полицейские в ответ применили дубинки и слезоточивый газ. В столкновении пострадали 18 сотрудников МВД, о раненых среди участников протеста данных нет.

В пресс-службе полиции отметили, что «демонстранты игнорировали предупреждения властей, после чего последние вынуждены были применить силу и спецсредства».

На центральной площади Приштины до сих пор находятся около 300 демонстрантов, туда же подтянуты дополнительные полицейские силы. Протестующие скандируют антисербские лозунги и размахивают транспарантами с надписями «Нет переговорам с Сербией!» и «За союз с Албанией!».

Ранее «Главред» сообщал, что президент Сербии Борис Тадич заявил, что Сербия не откажется от влияния на севере Косово, даже если это повлечет задержку в реализации плана страны получить статус кандидата на вступление в Евросоюз до конца этого года.

Фото: EPA/UPG

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