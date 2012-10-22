Украина продолжает торговаться о цене российского газа

Президент Виктор Янукович после переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Киев продолжает переговоры с Москвой по вопросу экономически обоснованной цены на газ, пишет Интерфакс-Украина.

"Переговоры по актуальному для Украины так называемому газовому вопросу продолжаются, и мы рассчитываем выйти на экономически обоснованную справедливую форму установления цены на газ для нашей страны", - сказал Янукович.

В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко подтвердил, что газовый вопрос в ходе переговоров обсуждался.



"Стороны согласились, что надо продолжать диалог по этому вопросу", - сказал министр.

Однако Бойко не рассказал о подробностях, отметив, что вскоре должно быть принято принципиальное решение о дате возобновления газовых переговоров.



Отвечая на вопрос журналистов по поводу того, обсуждался ли вопрос недобора Украиной объемов российского газа, министр ответил отрицательно: "Нет, этот вопрос не обсуждался".

Напомним, Президент Виктор Янукович 22 октября находится с рабочим визитом в Москве. Во время встречи со своим коллегой Владимиром Путиным, Президент предложил обсудить текущие вопросы двусторонних отношений.

На встрече Янукович также заявил: «Мы считаем, что сотрудничество с Таможенным союзом будет приносить пользу нашим товаропроизводителям. Мы должны глубину этих отношений увеличивать, это будет приносить экономике только пользу».

фото: president.gov.ua

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