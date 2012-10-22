Россия и Украина договорились о высылке незаконных мигрантов

{1-} Во время состоявшейся в понедельник, 22 октября, встречи президентов Украины Виктора Януковича и России Владимира Путина был подписан ряд двусторонних документов. В частности, представители делегаций сторон поставили свои подписи под межправительственным соглашением о реадмиссии и исполнительным протоколом о порядке его реализации.

Также стороны подписали межправительственный протокол о поставках товаров по производственной кооперации в 2012 году, сообщает «Интерфакс-Украина».

Ранее «Главред» сообщал, что будут внесены изменения в действующее соглашение «О реадмиссии» (выдаче нелегальных мигрантов, попавших на территорию Украины через украинско-российскую границу) и протокол о порядке его реализации.

Напомним, что совершенствование механизма реадмиссии является одним из требований Брюсселя в рамках безвизового диалога с Киевом. Между Украиной и Россией уже действует соответствующее соглашение (подписано в декабре 2006 года, ратифицировано в сентябре 2008 года), однако с его практической реализацией есть сложности, утверждают украинские дипломаты. Подписанные документы должны исправить положение.

фото: iskra-news.info

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