Путин рассказал, чего ждет от выборов Рады

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Во время состоявшейся в понедельник, 22 октября, встречи президентов Украины Виктора Януковича и России Владимира Путина, глава российского государства рассказал, чего ждет от выборов в Раду и заявил, что разумной альтернативы сохранения традиций дружбы и добрососедства между народами двух стан не существует вне зависимости от политической конъюнктуры.

«В Украине завершается парламентская избирательная кампания, и мы искренне желаем, чтобы выборы в Верховную Раду обеспечили дальнейшее поступательное демократическое развитие братской Украины», - цитирует Путина «Интерфакс-Украина»

«Мы заинтересованы в том, чтобы по итогам голосования курс на тесное взаимодействие наших стран получил дополнительный импульс», - заявил Путин по итогам переговоров с Януковичем.

Ранее «Главред» сообщал, что во время встречи украинский Президент заявил: «Мы считаем, что сотрудничество с Таможенным союзом будет приносить пользу нашим товаропроизводителям. Мы должны глубину этих отношений увеличивать, это будет приносить экономике только пользу».

фото: президент.рф

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