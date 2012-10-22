Железную дорогу через несколько лет могут отдать частникам

{1-}После того как украинская железная дорога будет модернизирована, то есть через 5-6 лет, на ней смогут работать частные компании.

Об этом заявил министр инфраструктуры Борис Колесников, пишут "Комментарии".

"Думаю, через 5-6 лет, когда будут модернизированы дороги, тогда можно будет говорить, что частные компании могут перевозить пассажиров", - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день пассажирский железнодорожный сектор является убыточным, и поэтому привлечь инвесторов к этому виду перевозок сейчас не удастся.

Напомним, еще летом главный железнодорожник страны Владимир Козак заявлял, что программа реформы "Укразализныци", которая предусмотрена на 7 лет, не предусматривает приватизации предприятия.

Как сообщал Главред, в апреле текущего года Верховная Рада приняла закон об особенностях приватизации государственного имущества угледобывающих предприятий.

фото: nashkiev.ua

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