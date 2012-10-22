За парламентскими выборами будут следить почти 3,8 тысячи наблюдателей

{1-}Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию международных наблюдателей. Почти 3,8 тысячи представителей европейских организаций, будут следить за парламентскими выборами в Украине, пишет Интерфакс-Украина.

22 октября ЦИК зарегистрировал 666 наблюдателей, и общее количество составило 3797 - от 28 стран и 35 международных организаций.

"Сегодня ЦИК завершает рассмотрение вопросов, связанных с регистрацией международных официальных наблюдателей от международных организаций иностранных государств",- сказала заместитель главы ЦИК Жанна Усенко-Черная.

Напомним, парламентские выборы в Украине намечены на 28 октября по смешанной пропорционально-мажоритарной системе: 225 депутатов избираются по спискам политических партий (барьер для прохождения в Раду - 5%), еще 225 - по мажоритарным округам.

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