Защита Тимошенко попросила закрыть дело по долгу ЕЭСУ

22 октября 2012, 18:10

{1-}Защита бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко просит Службу безопасности Украины закрыть уголовное дело по государственным гарантиям корпорации Единые энергетические системы Украины перед Министерством обороны России в связи с отсутствием состава преступления.

Об этом заявил журналистам около Центральной клинической больницы Укрзализныци адвокат Сергей Власенко, пишет Интерфакс-Украина. 

"Завтра мы подаем в СБУ, опираясь на официальную позицию правительства Николая Азарова об отсутствии каких-либо государственных гарантий и обязательств по ЕЭСУ, заявление от имени Юлии Тимошенко о закрытии этого сфальсифицированного уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления", - сказал Власенко.

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По его словам, более года назад СБУ сфальсифицировала возбуждение против Тимошенко уголовного дела якобы о наличии государственных гарантий по обязательствам корпорации ЕЭСУ, в которой на тот момент Тимошенко не работала.

"Как только это дело попало в суд, Кабмин Азарова был вынужден предоставить суду бесспорные доказательства того, что никогда никаких государственных гарантий по каким-либо обязательствам корпорации ЕЭСУ не выдавалось", - сказал Власенко.

Он отметил, что именно поэтому суд находится в тупике и передал материалы дела в СБУ.

"Абсолютно очевидно, что если правительство Азарова заявляет, что гарантий нет, то СБУ обязано за 5 минут это дело закрыть", - отметил Власенко.

Он подчеркнул, что на примере этого дела весь мир увидит, как фальсифицируются дела в Украине.

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Как сообщалось, Киевский апелляционный хозяйственный суд приостановил рассмотрение апелляционной жалобы на решение Хозяйственного суда Киева, который обязал Кабмин выплатить Минобороны России 3,113 млрд гривен долгов корпорации ЕЭСУ.

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